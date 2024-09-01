FPV-дроны уничтожили пункты управления и склад ВСУ на правобережье Днепра

Скриншот видео Операторы FPV-беспилотников ульяновских десантников ликвидировали пункты управления и склад со снарядами военнослужащих ВСУ и украинских националистов на правобережье Днепра в Херсонской области.
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