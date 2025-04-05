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МИД: призыв ФРГ выгонять русских с мероприятий 9 мая – вопиющее оскорбление

МИД: призыв ФРГ выгонять русских с мероприятий 9 мая – вопиющее оскорбление

Информация из закрытого документа МИД Германии, который попал в распоряжение газеты Berliner Zeitung, о том, что русских и белорусов необходимо не допускать, либо насильно выдворять с мероприятий, посвященных Дню Победы, является вопиющим оскорблением, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Комментарии
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ПС
Павел Смирнов
Соскучались немцы по люлям, ах как соскучились!
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17 час.
Eduard
Мы полиции морды разобьем,у нас свободный мир.И немцев с Украины мы в гробах вернем!
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16 час.
Eduard
Германия воруя Украину морали нас учить будит?Их территория у Польши!
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16 час.
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