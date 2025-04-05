МИД: призыв ФРГ выгонять русских с мероприятий 9 мая – вопиющее оскорбление

Информация из закрытого документа МИД Германии, который попал в распоряжение газеты Berliner Zeitung, о том, что русских и белорусов необходимо не допускать, либо насильно выдворять с мероприятий, посвященных Дню Победы, является вопиющим оскорблением, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.