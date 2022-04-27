Джа Морэнт – о победном лэй-апе: «Иди и надери им задницу, Джа»

Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт набрал последние 13 очков своей команды в 5-м матче серии плей-офф с «Миннесотой» и исполнил победный лэй-ап за секунду до конца встречи (111:109, 3-2).
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