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Донецк подвергся мощнейшему с 2014 года обстрелу – по городу выпущено 40 ракет

Донецк подвергся мощнейшему с 2014 года обстрелу – по городу выпущено 40 ракет

Вооружённые силы Украины атаковали Ворошиловский и Киевский районы Донецка.Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил в своём телеграм-канале, что утром 15 декабря город подвергся самому жестокому обстрелу с 2014 года, когда началась война ДНР с Украиной.

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