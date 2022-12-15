Донецк подвергся мощнейшему с 2014 года обстрелу – по городу выпущено 40 ракет

Вооружённые силы Украины атаковали Ворошиловский и Киевский районы Донецка.Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил в своём телеграм-канале, что утром 15 декабря город подвергся самому жестокому обстрелу с 2014 года, когда началась война ДНР с Украиной.