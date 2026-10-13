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Зе-банда разделила Украину на привилегированных киевлян и бесправных остальных – укро-депутат

Зе-банда разделила Украину на привилегированных киевлян и бесправных остальных – укро-депутат

Украинцы разделены на две неравных категории: киевляне моментально получают компенсации за повреждённое жильё, а беженцы с восточных регионов десятилетиями ждут помощи.

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