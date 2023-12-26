Москва будет стимулировать производителей строительной электроники

Процесс импортозамещения на стройках города в целом завершится через 5-10 лет. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
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