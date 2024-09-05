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Близких Анджелины Джоли беспокоит ее образом жизни

Близких Анджелины Джоли беспокоит ее образом жизни

Актриса Анджелина Джоли продолжает сталкиваться с большим количеством стресса в своей жизни. Несмотря на продолжающиеся судебные разбирательства с Брэдом Питтом, она старается работать и вести активный образ жизни.

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