Близких Анджелины Джоли беспокоит ее образом жизни

Актриса Анджелина Джоли продолжает сталкиваться с большим количеством стресса в своей жизни. Несмотря на продолжающиеся судебные разбирательства с Брэдом Питтом, она старается работать и вести активный образ жизни.
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