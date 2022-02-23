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Алена Косторная провела мастер-класс в Санкт-Петербурге

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная вчера провела мастер-класс в Санкт-Петербурге. Мероприятие было организовано брендом одежды для фигурного катания Karisma и школой «Невский лед».

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