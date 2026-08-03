Большинство россиян, проживающих в крупных городах, мечтают поселиться рядом с рекой или озером. Об этом говорят результаты исследования девелоперской компании PIONEER, которое есть в распоряжении «Ленты.
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