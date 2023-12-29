Wildberries добавит кнопку отмены заказа в приложение

Пользователи смогут отменить доставку в первый час или пока продавец не начнет сборку товара.Wildberries в настоящее время тестирует новую функцию – кнопку отмены заказа, чтобы защитить покупателей от случайных покупок.
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