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Царьград

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Wildberries добавит кнопку отмены заказа в приложение

Wildberries добавит кнопку отмены заказа в приложение

Пользователи смогут отменить доставку в первый час или пока продавец не начнет сборку товара.Wildberries в настоящее время тестирует новую функцию – кнопку отмены заказа, чтобы защитить покупателей от случайных покупок.

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