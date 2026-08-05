Мостовой о сравнении с Джоном Джоном: «У меня под 180 голов на высочайшем уровне, а он сколько забил вообще? Мостового уже в Советском Союзе каждый второй знал. Как тут сравнивать?»

Александра Мостового попросили сравнить себя с Джоном Джоном из « Зенита ». – Подскажите, пожалуйста, кто сильнее как левый полузащитник – вы или Джон Джон? – Ответ простой: ну конечно я, ребята, елки-палки! У меня под 180 голов на высочайшем уровне.