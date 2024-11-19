Страна и люди
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Страна и люди

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Россия объявила крестовый поход на мигрантов. Мы опоздали?

Россия объявила крестовый поход на мигрантов. Мы опоздали?

Мигрантам в России становится все тяжелее. Похоже, так. Чувствуют они себя еще более-менее привычно неплохо, но русская земля под ними зашаталась.

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Комментарии
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Галина Друзина
Надо было этими вопросами заниматься ещё лет 15 назад, а ФСБ надо всерьёз заняться теми, кто крышует мигрантов, ну если и бедет не большой перегиб, я думаю ничего страшного, надо запретить мигрантам тащить за собой семьи, а то один приедет и привезёт с собой весь кишлак. Мигранты чесно уже достали.
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