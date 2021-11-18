Маск рассказал, когда начнутся орбитальные полеты корабля Starship

Первый орбитальный полет прототипа космического корабля Starship может состояться в феврале 2022 года, заявил основатель компании SpaceX Илон Маск 17 ноября в онлайн-выступлении на мероприятии Национальных академий наук инженерии и медицины (NASEM).
Первый орбитальный полет прототипа космического корабля Starship может состояться в феврале 2022 года, заявил основатель компании SpaceX Илон Маск 17 ноября в онлайн-выступлении на мероприятии Национальных академий наук инженерии и медицины (NASEM).
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