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Маск рассказал, когда начнутся орбитальные полеты корабля Starship

Первый орбитальный полет прототипа космического корабля Starship может состояться в феврале 2022 года, заявил основатель компании SpaceX Илон Маск 17 ноября в онлайн-выступлении на мероприятии Национальных академий наук инженерии и медицины (NASEM).

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