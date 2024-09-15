СМИ узнали о призывах к Стармеру разрешить ВСУ бить Storm Shadow в обход США

Пять экс-глав министерства обороны Великобритании, а также бывший премьер-министр страны Борис Джонсон призвали нынешнего премьера Кира Стармера дать киевскому режиму разрешение на применение британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь России, даже если для этого придется пренебречь соответствующим разрешением со стороны США.