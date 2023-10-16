Путин: колониальные страны всегда считали себя людьми "первого сорта"

Скриншот видео Президент России Владимир Путин заявил, что колониальные страны всегда считали себя людьми "первого сорта", поэтому неудивительно, что нынешняя политическая элита в США говорит о своей исключительности.
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