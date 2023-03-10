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Никитин о выходе «Локомотива» во 2-й раунд: «Витязь» заставил вытащить из нас многое. Мы провели три овертайма»

Игорь Никитин оценил выход «Локомотива» во 2-й раунд Кубка Гагарина. Ярославцы обыграли «Витязь» (2:1 ОТ) в 5-м матче, победив в серии 4-1.

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