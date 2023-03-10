Никитин о выходе «Локомотива» во 2-й раунд: «Витязь» заставил вытащить из нас многое. Мы провели три овертайма»

Игорь Никитин оценил выход «Локомотива» во 2-й раунд Кубка Гагарина. Ярославцы обыграли «Витязь» (2:1 ОТ) в 5-м матче, победив в серии 4-1.
Популярные статьи
- Неманя Пейчинович: «У Европы подлое лицо. Украине пытаются что-то навязать, но Сербия продолжит поддерживать Россию за спасение православного народа»
- Роналду отправил самолет с гуманитарной помощью жертвам землетрясений в Турции и Сирии
- Гленн Бейл: «Жить в России и Нидерландах – одинаково по расходам. Курс евро – 80 рублей, нормально. Когда по 50 – жить стоило дороже»
Свежие комментарии