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Русские из Одессы рассказали о местном «подполье»

Русские из Одессы рассказали о местном «подполье»

  У военкомов отбивают мобилизованных Одесса переживает непростые времена. По улицам в поисках «пушечного мяса» рыщут сотрудники военкоматов, украинская ПВО пытается сбивать ракеты прямо над жилыми домами, а прибрежные дома отдыха заселяют иностранными наемниками с поведением отморозков.

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Комментарии
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ВТ
Витар Тюленев
Пророссийские на фронте сражаются , а вы хитрожопые
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3 час.
НН
Надежда Никитина
Зря вы так всех под одну гребенку. После истории Дома профсоюзов многие нормальные уехали и возможно сражаются. Город давно заполонен не местными + нацики, стукачи СБУшники и всякая нЕчесть. Сколько людей арестовано и убито. То, что там еще есть подполье - удивительно, когда вокруг одни каратели. Есть и ждуны, как без них. Так, что Одессу все равно будем брать. Наши люди там помогут, а может уже и сейчас. Никто не знает какая там обстановка, так, что надо поосторожней в высказываниях.
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2 час.
ТЦ
Татьяна Царева
посмотрела бы я на вас сударь. в Доме профсоюзов или в застенках СБу.прежде чем  бросаться словами  думать нужно
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2 час.

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