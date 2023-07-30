Русские из Одессы рассказали о местном «подполье»

НН

Надежда Никитина

Зря вы так всех под одну гребенку. После истории Дома профсоюзов многие нормальные уехали и возможно сражаются. Город давно заполонен не местными + нацики, стукачи СБУшники и всякая нЕчесть. Сколько людей арестовано и убито. То, что там еще есть подполье - удивительно, когда вокруг одни каратели. Есть и ждуны, как без них. Так, что Одессу все равно будем брать. Наши люди там помогут, а может уже и сейчас. Никто не знает какая там обстановка, так, что надо поосторожней в высказываниях.