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Никитин о травме Паника: «Завтра его прооперируют, Рихард вне игры, к сожалению. Цена победы высока»

«Локомотив» обыграл омский клуб (3:2 ОТ, 4-3 в серии) и вышел в полуфинал плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

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