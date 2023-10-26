В Крыму объявили дополнительный сбор заявок на федеральные выплаты субъектам туриндустрии

Министерство курортов и туризма Крыма объявило дополнительный сбор заявок на федеральные выплаты из расчета 4 МРОТ субъектам туриндустрии и смежных отраслей РК, который продлится до 1 ноября включительно.
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