Германия пригрозила США разрывом связей после критики Зеленского

БЕРЛИН, 21 февраля, ФедералПресс. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на предвыборном мероприятии в Потсдаме призвала увеличить давление на Соединенные Штаты в свете недавних высказываний американского президента о Владимире Зеленском и Украине.