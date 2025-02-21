Германия пригрозила США разрывом связей после критики Зеленского

БЕРЛИН, 21 февраля, ФедералПресс. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на предвыборном мероприятии в Потсдаме призвала увеличить давление на Соединенные Штаты в свете недавних высказываний американского президента о Владимире Зеленском и Украине.
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