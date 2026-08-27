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Газета.ру

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The Independent опубликовала карту британских военных баз после слов Захаровой

The Independent опубликовала карту британских военных баз после слов Захаровой

Газета Independent после слов официального представителя МИД России Марии Захаровой об ответе России на использование Украиной британских ракет опубликовала карту, на которой показано местоположение баз Военно-воздушных сил Великобритании.

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