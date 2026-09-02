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Царьград

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Сергей Тюрин сообщил о пожаре на складе в Хмельницкой области

Сергей Тюрин сообщил о пожаре на складе в Хмельницкой области

На промышленной территории Хмельницкой области, в пределах Хмельницкого района, разгорелись склады. Глава области Сергей Тюрин подтвердил факт происшествия.

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