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Царьград

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Пассажиры ждут вылета более 33 часов из-за массовых задержек в аэропортах Москвы

Пассажиры ждут вылета более 33 часов из-за массовых задержек в аэропортах Москвы

Люди жалуются на отсутствие информации.Массовые задержи рейсов в московских аэропортах привели к тому, что некоторые пассажиры ждали своего вылета более 33 часов.

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