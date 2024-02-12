Мужчина сильно обгорел у костра в Петрозаводске

В столице Карелии госпитализирован пенсионер с сильными ожогами В субботу в 21 час на пульт пожарно-спасательной службы из Республиканской больницы скорой и экстренной медицинской помощи Петрозаводска поступило сообщение о том, что к ним за медицинской помощью обратился пенсионер 1950 года ….