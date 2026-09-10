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Тина Канделаки, Ида Галич, Ляйсан Утяшева, Снежанна Георгиева с дочерью посетили шоу Agent Provocateur

Тина Канделаки, Ида Галич, Ляйсан Утяшева, Снежанна Георгиева с дочерью посетили шоу Agent Provocateur

Тина Канделаки, Снежанна Георгиева с дочерью Софьей Зуевой, Ида Галич и Ляйсан Утяшева посетили презентацию в Москве новой коллекции бельевого бренда Agent Provocateur, лицом которой ранее стала супермодель Ирина Шейк.

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