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Холодец «4 мяса»: готовим вкусную закуску к новогоднему столу

Холодец «4 мяса»: готовим вкусную закуску к новогоднему столу

Какой новогодний стол может обойтись без традиционных блюд — салата оливье, селедки под шубой и, конечно же, холодца! Эту потрясающую закуску любят все, поэтом потратить время на ее приготовление точно стоит! Ингредиенты: Говяжья голень — 1 шт Свиная ножка — 1 шт Небольшая свиная рулька Индюшачья голень — 1-2 шт Куриная голень 3-4 шт Чеснок — 6-8 долек Лук — 1 шт Морковь — 1 шт Зелень — 1 Пучок (для украшения) Соль, перец горошком — по вкусу Лавровый лист — 2 шт Клюква — горсть (для украшения) Процесс приготовления: 1.

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