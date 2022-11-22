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Джален Роуз поддержал Айзейю Томаса и «Пистонс», которые в 91-м не стали пожимать руки «Буллс» Джордана

Бывший игрок НБА Джален Роуз поддержал легенду лиги Айзейю Томаса и его «Пистонс», которые не стали пожимать руки «Буллс» Майкла Джордана.

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