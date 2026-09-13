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Механизм ослабления естественной защиты молочной железы от рака при ожирении выявлен учеными

Ученые из Онкологического института Хантсмана при Университете Юты (США) провели исследование молекулярного состава жировой ткани, направленное на выяснение причин связи ожирения с агрессивными формами рака молочной железы.

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