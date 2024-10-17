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"Я больше не могу": растерзанная львами сотрудница парка жаловалась на сложности в работе

"Я больше не могу": растерзанная львами сотрудница парка жаловалась на сложности в работе

"Я больше не могу": растерзанная львами Леокадия Перевалова жаловалась на сложности в работе. В крымском парке львов "Тайган" произошло страшное – его сотрудницу Леокадию Перевалову насмерть загрызли дикие звери.

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