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SPLETNIK

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"Девушкам не нравится, но эффективно". Артемий Лебедев заявил, что расстаться по СМС — это по-мужски

"Девушкам не нравится, но эффективно". Артемий Лебедев заявил, что расстаться по СМС — это по-мужски

Артемий Лебедев в YouTube-шоу "50 вопросов" заявил, что неоднократно расставался с девушками по СМС, и посоветовал другим мужчинам поступать так же.

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