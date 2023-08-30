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Джокович – на вопрос, может ли он нынешний обыграть себя 10-летней давности: «Я не хочу против себя играть. Но играю. В каждом матче я больше всего борюсь с собой»

«Легко, легко – без проблем, в трех сетах (смеется). Не знаю. Я не хочу против себя играть. Но играю.

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