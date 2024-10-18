Зачем во время родов делают вскрытие плодного пузыря

Объяснила гинеколог Маргарита Сонич медицина врач акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Когда во время родов врачи предлагают амниотомию, будущая мама задается вопросом, нужна ли эта манипуляция и не повредит ли она ребенку.