Зачем во время родов делают вскрытие плодного пузыря

Объяснила гинеколог Маргарита Сонич медицина врач акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Когда во время родов врачи предлагают амниотомию, будущая мама задается вопросом, нужна ли эта манипуляция и не повредит ли она ребенку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии