Мигрант попал в колонию за надругательство над 13-летним мальчиком под Челябинском

pxhere.com В Челябинской области перед судом предстал 53-летний гастарбайтер. Мигрант был признан виновным в сексуальном насилии в отношении 13-летнего подростка, сообщило издание URA.
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