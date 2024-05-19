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МО: силы ПВО за ночь уничтожили девять ракет ATACMS и 61 дрон над Россией

МО: силы ПВО за ночь уничтожили девять ракет ATACMS и 61 дрон над Россией

В течение прошедшей ночи дежурными средствами противовоздушной обороны РФ пресечены попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS и беспилотников самолетного типа по объектам на территории России.

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