МО: силы ПВО за ночь уничтожили девять ракет ATACMS и 61 дрон над Россией

В течение прошедшей ночи дежурными средствами противовоздушной обороны РФ пресечены попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS и беспилотников самолетного типа по объектам на территории России.
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