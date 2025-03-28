Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 757 подписчиков

«Никаких жён, мужей, бабушек, дедушек и детей»: Бастрыкин предложил бизнесменам, которые не могут жить без мигрантов, взять все издержки на себя

«Никаких жён, мужей, бабушек, дедушек и детей»: Бастрыкин предложил бизнесменам, которые не могут жить без мигрантов, взять все издержки на себя

Услугами иностранных специалистов пользуется в России узкий круг очень богатых и очень заинтересованных людей, которым и приносят огромные прибыли трудовые мигранты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Павлов
Коротко и доходчиво это объясняет Михаил Делягин. Не поленитесь прочесть, просмотреть и поделиться. https://videoklub.top/video/deljagin/mihail-deljagin-ulica-pravdy-28-03-2025.html
Михаил Делягин: Улица правды (28.03.2025) — VideoKlub.top
videoklub
Ответить
55 мин.
Александр Павлов
К предыдущему
Ответить
42 мин.
Александр Павлов
Ответить
42 мин.
наверх