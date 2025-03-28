«Никаких жён, мужей, бабушек, дедушек и детей»: Бастрыкин предложил бизнесменам, которые не могут жить без мигрантов, взять все издержки на себя

Услугами иностранных специалистов пользуется в России узкий круг очень богатых и очень заинтересованных людей, которым и приносят огромные прибыли трудовые мигранты.
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