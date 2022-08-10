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Катера «Раптор» модернизируют с учетом опыта спецоперации — «Пелла»

Катера «Раптор» модернизируют с учетом опыта спецоперации — «Пелла»

Специалисты «Ленинградского судостроительного завода „Пелла“» модернизируют патрульный катер проекта 03160 «Раптор», учитывая опыт участия кораблей в спецоперации по денацификации Украины, сообщил сотрудник предприятия 10 августа РИА Новости.

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