Специалисты «Ленинградского судостроительного завода „Пелла“» модернизируют патрульный катер проекта 03160 «Раптор», учитывая опыт участия кораблей в спецоперации по денацификации Украины, сообщил сотрудник предприятия 10 августа РИА Новости.
Специалисты «Ленинградского судостроительного завода „Пелла“» модернизируют патрульный катер проекта 03160 «Раптор», учитывая опыт участия кораблей в спецоперации по денацификации Украины, сообщил сотрудник предприятия 10 августа РИА Новости.
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