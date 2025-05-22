Корветы «Резкий» и «Алдар Цыденжапов» открыли выставку LIMA 2025 в Малайзии

Делегация ВМФ России под руководством заместителя главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Владимира Воробьева приняла участие в Международной военно-морской выставке LIMA 2025 на острове Лангкави в Малайзии.
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