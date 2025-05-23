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Канцлер ФРГ захотел помешать сотрудничеству России и США

Канцлер ФРГ захотел помешать сотрудничеству России и США

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц активно выступает в поддержку санкций Европейского союза (ЕС) на газопроводы «Северный поток», чтобы помешать сотрудничеству России и США в этой сфере.

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Комментарии
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Андрей
Нужно возобновить подачу газа в Европу, но только с посредником США,, пусть сдерут с Европы три шкуры, завышая цены на газ, а Россия останется при своих доходах!!!!))
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13 час.
Авас Анекак
на пиндосия не брат
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12 час.
Евгений Благородный
Да они привыкли уже сами себя в задницу шендифорить :)
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11 час.
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