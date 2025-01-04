Мировые цены на продовольствие за 2024 год снизились - ФАО

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН под названием ФАО информирует, что за декабрь 2024 года индекс мировых цен на продукты питания снизился на 0,6 пункта относительно ноября и составил 127 пунктов.
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