Дом культуры в Октябрьском получил более 3 млн рублей после победы во всероссийском конкурсе

Федеральные средства направят на ремонт, новое оборудование и создание доступной среды.Устьянский районный культурный центр в поселке Октябрьский получил федеральную субсидию в размере более 3 миллионов рублей по итогам Всероссийского конкурса лучших практик работы домов культуры, который проводится в рамках нацпроекта «Семья».