Регион 29
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регион 29

152 подписчика

Дом культуры в Октябрьском получил более 3 млн рублей после победы во всероссийском конкурсе

Дом культуры в Октябрьском получил более 3 млн рублей после победы во всероссийском конкурсе

Федеральные средства направят на ремонт, новое оборудование и создание доступной среды.Устьянский районный культурный центр в поселке Октябрьский получил федеральную субсидию в размере более 3 миллионов рублей по итогам Всероссийского конкурса лучших практик работы домов культуры, который проводится в рамках нацпроекта «Семья».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии