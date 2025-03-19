Театр абсурда
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Театр абсурда

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Вчерашние союзники нам больше не друзья. Единственный иностранный лидер, которого выдала Россия, обрекая на смерть

Вчерашние союзники нам больше не друзья. Единственный иностранный лидер, которого выдала Россия, обрекая на смерть

Неожиданное прибытие в ночь с 7 на 8 декабря 2024 года президента Сирии Башара Асада в Москву, где он официально получил убежище, вызвало волну слухов и домыслов, а также породило интерес к тем, кого Россия спасала от революционных вихрей и неминуемой кары на родине.

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Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
Ему тоже дадут ответ в истории,думаю,что буде похлеще чем Хрущеву,Горбачеву и ЕБН!
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7 час.
Alex Nемо
Давно пора дать оценку деятельности меченого и алкаша в официальном и правовом поле. Народ и история им свои оценки уже дали! Предателей нужно судить даже после их смерти!
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7 час.
Астон Мартин
несомненно надо , согласен с Вашим мнением 👍
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6 час.
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