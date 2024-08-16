Самомучители: Эстония переживает кризис в образовательной системе

Значительную часть педагогов в Эстонии — почти 4 тыс. из 17 тыс. — признали негодными к работе. С 1 августа в стране вступили в силу новые квалификационные требования к русским учителям — преподавать на госязыке на том же уровне, на каком они прежде преподавали на родном.