Самомучители: Эстония переживает кризис в образовательной системе

Значительную часть педагогов в Эстонии — почти 4 тыс. из 17 тыс. — признали негодными к работе. С 1 августа в стране вступили в силу новые квалификационные требования к русским учителям — преподавать на госязыке на том же уровне, на каком они прежде преподавали на родном.
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