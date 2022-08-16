SUSANIN

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Хозяйства Удмуртии посеяли уже 10% озимых культур

Хозяйства Удмуртии посеяли уже 10% озимых культур

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии посеяли уже 7023 га озимых культур — это 10% от плана. Об этом сообщает заместитель председателя правительства Удмуртии Ольга Абрамова в соцсети «ВКонтакте».

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