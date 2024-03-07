В Пентагоне подтвердили, что американский спецназ помогает украинским военным

Спецназ США помогает украинской армии. Эту информацию подтвердил помощник американского министра обороны по специальным операциям и конфликтам малой интенсивности Кристофер Майер, его слова передала «Газета.
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