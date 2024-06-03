МИД РФ призвал США относиться к предупреждениям Москвы максимально серьезно

ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин Россия предостерегает США от возможных просчетов, которые могут иметь фатальные последствия, заявил в понедельник, 3 июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя разрешение киевскому режиму на совершение атак по территории РФ американским оружием.