ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин Россия предостерегает США от возможных просчетов, которые могут иметь фатальные последствия, заявил в понедельник, 3 июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя разрешение киевскому режиму на совершение атак по территории РФ американским оружием.
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