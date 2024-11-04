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Прогноз погоды в Крыму на понедельник

Прогноз погоды в Крыму на понедельник

Прогноз погоды в Крыму на понедельник.• Симферополь: +12°, небольшой дождь• Севастополь: +14°, небольшой дождь• Ялта: +14°, небольшой дождь• Алушта: +14°, небольшой дождь• Евпатория: +14°, небольшой дождь• Саки: +14°, облачно• Бахчисарай: +12°, небольшой дождь• Джанкой: +12°, небольшой.

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