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Водитель иномарки погиб в страшном ДТП с фурой в Иркутской области

Водитель иномарки погиб в страшном ДТП с фурой в Иркутской области

t.me/Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Иркутской области Мужчина погиб в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Чунском районе Иркутской области, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции МВД РФ в телеграм-канале.

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