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По факту подрыва Крымского моста возбуждено уголовное дело по статье «терроризм»

По факту подрыва Крымского моста возбуждено уголовное дело по статье «терроризм»

По факту подрыва Крымского моста возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («терроризм»). Об этом в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщает «Интерфакс».

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