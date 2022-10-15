По факту подрыва Крымского моста возбуждено уголовное дело по статье «терроризм»

По факту подрыва Крымского моста возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («терроризм»). Об этом в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщает «Интерфакс».
По факту подрыва Крымского моста возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («терроризм»). Об этом в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщает «Интерфакс».
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