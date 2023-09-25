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Кард Hardcore Boxing Хадис — Кудин, Акаб — Тарасов: кто дерется 4 октября, весь список бойцов

В среду 4 октября 2023 года в Москве пройдет турнир Hardcore Boxing. В главном событии состоится схватка между Алексеем Кудином и Хадисом Ибрагимовым.

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