💡В Севастополе до 18:00 без света остались потребители по графику первой очереди В городе сохраняется режим временного ограничения электроснабжения, сообщили в предприятии «Севастопольэнерго».
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💡В Севастополе до 18:00 без света остались потребители по графику первой очереди В городе сохраняется режим временного ограничения электроснабжения, сообщили в предприятии «Севастопольэнерго».